Serie C, il Brindisi perde 2-0 con il Benevento al Vigorito

- Nona sconfitta esterna del Brindisi. I pugliesi perdono 2-0 con il Benevento al “Vigorito” nella ventiquattresima giornata, la quinta di ritorno del girone C di Serie C. Nel primo tempo al 13’ i campani passano in vantaggio con Lanini e raddoppiano al 22’ per merito di Starita. Sedicesima sconfitta in questo campionato per il Brindisi che è al penultimo posto in classifica con 16 punti. Ottava vittoria interna dei campani. Doficesima vittoria nel girone C di Serie C per il Benevento, terzo con 43 punti.