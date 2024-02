La Band di Babbo Natale dona 25mila euro per il Polo pediatrico del Salento

LECCE - Un’ondata di solidarietà e di amore grazie all’iniziativa portata avanti da “La Band di Babbo Natale”, formata da un nutrito gruppo di uomini e donne che con i loro balli e la loro musica ha deciso - ancora una volta - di abbracciare la causa di Tria Corda, l’associazione che da dodici anni si batte per la realizzazione del Polo pediatrico del Salento.Grazie alla “Sfilata della solidarietà” - che lo scorso anno ha fatto tappa in 15 centri della provincia di Lecce - l’allegro e colorato gruppo folkloristico è riuscito a raccogliere ben 25mila euro. Una cifra ragguardevole, ottenuta grazie alle donazioni volontarie dei cittadini e ai proventi raccolti dalla vendita di settemila biglietti legati all’estrazione della lotteria Italia.Nel corso di tutto il 2023 il corteo de “La Band di Babbo Natale” si è dato appuntamento a Galatone, Squinzano, Galatina, Lecce, Presicce-Acquarica, Gallipoli, Carmiano, Melendugno, Taviano, Taurisano, Collepasso, Racale, Casarano, Vernole e Gemini, una frazione di Ugento. Un’occasione per lanciare messaggi di speranza e di amore e per confermare - ammesso che ce ne fosse bisogno – quanto sia forte e avvertita dal territorio l’esigenza della realizzazione del Polo pediatrico. Un’incredibile spinta emotiva e passionale che proviene dal basso e che viene accolta con entusiasmo dal grande cuore dei salentini che continua a battere forte per i nostri bambini.L’intero ricavato è stato devoluto all’associazione Tria Corda durante una significativa cerimonia pubblica che si è svolta a Racale.