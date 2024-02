Ostuni, interessanti progetti di formazione al Liceo Classico-Scientifico 'Calamo-Pepe': aspetti professionali della vita sociale con attività di laboratorio coinvolgenti che stimolano l'attenzione degli studenti

Lucia Grassi e Cosimo Lubes

OSTUNI (BR) - Continuano le interessanti iniziative nella città di Ostuni: dal 14 al 16 febbraio 2024, presso il Liceo Scientifico "Pepe-Calamo" in via Tommaso Nobile, nel corso delle giornate, si sono svolti diversi laboratori per il PCTO. Tantissime sono state le occasioni, per gli studenti, in cui si è avuto modo di conoscere da vicino le realtà che il territorio offre.





Referenti dei laboratori e dei PCTO - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO sono stati gli stessi studenti con l'aiuto di esperti esterni volontari. Le attività sono state coordinate dalla prof.ssa Lucia Grassi, funzione di supporto agli studenti e orientatore.





Questi sono stati i laboratori proposti: CLASSI PRIME USCITA DIDATTICA "PLANETARIO SKY SKAN" A BARI; AIDO TESTIMONIANZA (a cura del sig. Panzeri Angelo); CRIMINOLOGIA 1 (a cura di Colucci Francesca V^C e Orlando Carla V^C); CRIMINOLOGIA 2 (a cura di Bafaro Lucrezia V^B, Bafaro Raffaela V^B e Camarda Antonio V^B); MUSICA 1 (a cura di D’Amico Marco V^C e Stefani Antonio V^C); MUSICA 2 (a cura di Giannotti Raffaele V^C e Tanzarella Raffaele V^C); MUSICA 3 (a cura di De Leonardis Francesca Maria V^C e Tanzarella Alessia V^C); EAsports (a cura di Calò Simone III^C e Sturniolo Andrea III^C); PSICOLOGO 1 (a cura della Dott.ssa Jennifer Salonna del Centro Socio Specialistico per Infanzia e Adolescenza Progetto Sociale EasyGo); PSICOLGO 2 (a cura della Dott.ssa Palma Semeraro Centro Socio Specialistico per Infanzia e Adolescenza Progetto Sociale EasyGo); WEB RADIO (a cura di Barletta Asia III^D e Devincentis Daria III^A); SCACCHI (a cura di Melpignano Giuseppe IV^B); UNCINETTO (a cura di Legrottaglie Giulia III^D, Marseglia Pietro I^A, Perrino Francesca III^C e Vale Benedetta III^C); TORNEO DI BASKET (a cura di Cervellera Vincenzo IV^D, Massaro Filiberto V^C, Lanzillotti Giuseppe IV^D, Russo Edoardo V^C e Santacroce Vitantonio V^D); TORNEO PING PONG (a cura di Sturniolo Luigi V^B e Tanzarella Gabriele V^A); AUTODIFESA (a cura di Marzio Giuseppe, Santoro A gelo e Santoro Vincenzo - "Aretè Wellness Club", laboratorio cogestito con la prof.ssa Flore Federica); FUMETTI (a cura di Prudentino Giuseppe FUMETTISTA); INCONTRO CON ARMA DEI CARABINIERI su CULTURA DELLA LEGALITÀ (Le 4 classi QUINTE del Pepe in auditorium); FENAILP (Il ruolo della Federazione Nazionale di rappresentanza di imprenditori e professionisti e i rapporti con le amministrazioni e istituzioni . A cura di Lubes Cosimo, vicepresidente nazionale); ROBOTICA (a cura di Legrottaglie Matteo V^D e Roma Francesca V^D, laboratorio cogestito con la prof.ssa Pulejo Maria); AVIS TESTIMONIANZA (a cura della volontaria sig.ra Conenna Mariagrazia); TEMI DI ATTUALITÀ (a cura di Caramia Asya V^D e Santacroce Vitantonio V^D); START UP E CREAZIONE DI IMPRESA: LA LEVA DEI FONDI EUROPEI (a cura del dott. Carriero Michele, referente PromoBrindisi Azienda Speciale di C.C.I.A.A. per le attività di orientamento alla creazione d'impresa e consulente in sviluppo aziendale e sviluppo locale); YOGA (a cura della sig.ra Russi Laura Istruttrice); SANA ALIMENTAZIONE (a cura della prof.ssa Marzio Rosa); CSI – CENTRO SPORTIVO ITALIAMO – ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA – PROPOSTA CORSI DI ARBITRO DI PALLAVOLO e CALCIO A 5 GRATUITI. PROPOSTA DI FORMAZIONE DI SQUADRA DI CALCIO A 5 FEMMINILE (A cura di Frascaro Vanni - arbitro Calcio a 5 e presidente CSI - Sezione Ostuni, Semeraro Graziantonio - arbitro di pallavolo e calcio a 5, Moro Daniele Benedetto - arbitro Calcio a 5, Semeraro Caterina - collaboratrice, Accettura Roberta - collaboratrice); RITRATTO – CARICATURA (a cura di Pentassuglia Donatello Artista); FILM "C’È ANCORA DOMANI" regia di Paola Cortellesi presso PALAZZO ROMA (CLASSI TERZE E QUARTE); IL LAVORO DEL GIORNALISTA (a cura di Martini Daniele Giornalista); IMPRONTE DIGITALI (a cura della prof.ssa Milone Eugenia); EXPRESSO - PRESENTAZIONE IDEA BRAND (a cura di Simone Pugliese, Giuseppe Palmisano, Vincenzo Olive, Fabio Mizzi e Matteo Trisciuzzi); EDUCAZIONE SESSUALE (a cura di Volontari della Croce Rossa – Sezione Ostuni – a cura del Dott. Zizzi Andrea, Suma Serena, Iaia Giovanna e Dalia Mimmo).





"Ringrazio il Liceo Scientifico Pepe-Calamo e in particolare la professoressa Lucia Grassi per questi importanti progetti che portano la nostra conoscenza nelle aule dove c'è la formazione" ha dichiarato con grande soddisfazione il vicepresidente nazionale della Fenailp, Cosimo Lubes "Inoltre per me è stato un motivo di gioia farlo nell'istituto dove ha frequentato mia figlia. Dal canto nostro, saremo sempre pronti a partecipare perché i ragazzi sono il nostro futuro".





"Il giornalismo è davvero molto importante, ma soprattutto fare una buona comunicazione" ha dichiarato invece il giornalista pubblicista del 'Giornale di Puglia', Daniele Martini "Conoscere quello che accade nel territorio, ma anche a livello nazionale e mondiale, è davvero molto importante. I giovani devono incuriosirsi sempre di più".





Gli studenti del Liceo Scientifico "Pepe-Calamo" si sono mostrati attenti ed interessati partecipando con entusiasmo ai diversi laboratori.