Ostuni, disinfestazioni: siglato l'accordo di collaborazione con Acquedotto Pugliese

OSTUNI (BR) - Siglato nella mattinata di martedì 13 febbraio presso i locali del GAL Alto Salento ad Ostuni un accordo tra Acquedotto Pugliese e Comune di Ostuni per l'implementazione dei servizi deblattizzazione, derattizzazione e disinfestazione sul territorio comunale.





L’accordo annuale è stato sottoscritto dal Sindaco Angelo Pomes, dal vice-sindaco e assessore all’ambiente, Giuseppe Tanzarella e dalla responsabile della Struttura territoriale operativa di Brindisi di AQP, Francesca Romana Giuliana.

"Con questo protocollo d'intesa" spiega il vice-sindaco Giuseppe Tanzarella "si coordina l'attività del Comune, dell'Aqp e dei privati, chiamando ognuno per quanto di propria competenza, ad effettuare gli interventi sulle condotte di proprietà. Nello specifico, Aqp si adopererà per le condutture della fogna nera, il Comune per la fogna bianca ed i privati presso i pozzetti condominiali. Solo così, agendo di concerto e contestualmente si riuscirà ad ottenere un risultato efficace, impedendo la migrazione delle blatte tra le varie condotte. Ringrazio l'Aqp in persona della responsabile di zona, ing. Giuliani per la grande disponibilità che sta dimostrando sin dal nostro insediamento. La collaborazione e la sinergia tra Enti risulta di fondamentale importanza per rendere alla cittadinanza servizi efficienti".

Con questo accordo AQP S.p.A. si impegna ad eseguire due cicli di disinfestazione e derattizzazione sull'intera estensione della rete fognaria cittadina nera; inoltre AQP avrà l'obbligo di intervenire nei comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale n. 14.

AQP S.p.A. ha confermato, altresì, la disponibilità ad eseguire eventuali interventi di disinfestazione e derattizzazione aggiuntivi sulla rete gestita, su richiesta motivata del Comune circoscrivendoli alle aree più esposte al rischio di proliferazione di blatte o di altri insetti o animali nocivi (ratti), per prossimità ad insediamenti o ad attività che possano comportare la dispersione di liquami di qualsiasi genere o di residui di cibo.

La programmazione straordinaria degli interventi sarà definita in accordo con l'Assessorato Ambiente ed Ecologia del Comune e ASL competente; il servizio consiste nel trattamento antilarvale e adulticida delle zanzare, nonché degli altri insetti infestanti volanti e striscianti come blatte ecc. con attività di monitoraggio delle zone trattate; trattamento di derattizzazione e di disinfezione di porticati, scuole, zone infestate, locali pubblici indicati dall'Amministrazione Comunale con impiego di prodotti approvati dalla ASL e con automezzi dotati di attrezzature per la nebulizzazione e spargimento dei prodotti, anche a largo raggio per gli interventi in campo aperto, e secondo un calendario di trattamento per ciascuna zona della città; il Comando di Polizia Locale, congiuntamente e con il supporto del Direttore di Esecuzione del Contratto del relativo servizio, provvederà al controllo dell'esecuzione degli interventi del programma congiunto di cui al punto precedente.