Lecce, Regolamento Luci Votive: approvato dal Consiglio comunale

LECCE - Nella seduta del 30 gennaio scorso il Consiglio comunale ha votato all'unanimità l'approvazione del nuovo Regolamento comunale delle luci votive. Il Regolamento disciplina le modalità di gestione degli allacciamenti delle luci votive sui manufatti cimiteriali (tombe, cappelle, loculi, ossari, lapidi) all'interno del cimitero comunale di Lecce, i rapporti tra Ente ed utenti del servizio, le modalità di pagamento, di riscossione, di contenzioso, l'individuazione delle procedure, le competenze e le forme di gestione.





«Grazie a questo strumento facciamo un salto in avanti nella gestione di questo servizio, così importante per le famiglie leccesi dei defunti che riposano nel nostro Cimitero, che è una piccola città nella città, con tutti i problemi e le criticità che possono presentarsi nella gestione – dichiara l’assessore ai Servizi Cimiteriali Sergio Signore – con l’affidamento della gestione del servizio di luci votive alla nostra municipalizzata, la ricostruzione della banca dati degli allacci e l’acquisto di un nuovo gestionale, stiamo finalmente superando i disservizi e le criticità che per più di un anno una parte degli utenti hanno dovuto sopportare. Il nuovo Regolamento pone le basi per una gestione più efficiente e moderna del servizio, che sono sicuro i dipendenti comunali assieme agli operatori Lupiae sapranno garantire. Ringrazio i consiglieri comunali che hanno voluto sostenere all’unanimità il Regolamento e lo hanno migliorato con emendamenti, il presidente della commissione Statuto Cosimo Murri e i dipendenti comunali e della municipalizzata che ogni giorno sono al fianco degli utenti del nostro Cimitero, che ci sforziamo di attrezzare sempre meglio per venire incontro alle esigenze dei cittadini».