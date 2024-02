Mola, al Teatro Van Westerhout di scena Laura Formenti con Drama Queen

MOLA DI BARI - Secondo appuntamento con la Stand Up Comedy, domenica 11 febbraio alle ore 20:00 al Teatro Van Westerhout di Mola di Bari, con “Drama Queen”, ultimo spettacolo di Laura Formenti, una delle più conosciute stand up comedian italiane. Dopo le tragicomiche contraddizioni di “Verità comode” dell’attore, sceneggiatore, fumettista e poadcaster Daniele Fabbri che ha fatto registrare il tutto esaurito la scorsa settimana, prosegue il Secondo Festival di Stand Up Comedy curato dall’Associazione Culturale Like a Jazz con la direzione artistica di Lisa Angelillo. La rassegna è inserita all’interno del nuovo cartellone eventi 2023-24 patrocinato e sostenuto dal Comune di Mola di Bari con il supporto di Autoclub Group.Domenica 11 febbraio al Teatro Van Westerhout, quindi, tutto pronto per “Drama Queen”, un dramma lungo una vita raccontato in un esilarante monologo da Laura Formenti. Sogni visti come fallimenti dai genitori, timidezza patologica, soldi che non bastano mai, lavori precari, letti a soppalco e amori…quali amori? Di cosa rideremmo se non ci fossero i drammi? Tagliando tutte le parti noiose quello che resta delle nostre vite sono risate e tragedie...Tagliando le tragedie, solo le risate.Stand up comedian, autrice, attrice, performer, Laura Formenti è stata finalista a Italia’s Got Talent 2021 e virale sul web con il video “Io se fossi un uomo”. In TV è uno dei volti fissi della Stand Up Comedy di Comedy Central e ha partecipato a Colorado e Domenica 5. Nel 2021 Serena Dandini la chiama a fare parte del progetto “Vieni avanti cretina”. Attrice e performer da anni in diverse produzioni italiane e internazionali, “Drama Queen” è il suo quinto spettacolo di Stand Up Comedy.Il festival proseguirà sabato 17 febbraio alle 21 con il punto di vista satirico sull’attualità dell’attore Paolo Faroni con il suo “Perle ai porci” (produzione Blusclint). Conclusione affidata, sabato 24 febbraio (ore 21), al flusso di coscienza di “Terapia d’urto - Dio Patria e Famiglia” dell’attrice, regista e autrice Chiara Becchimanzi.Teatro Van Westerhout | Via Van Westerhout, 17 - Mola di BariII FESTIVAL DI STAND UP COMEDY - Laura Formenti in “Drama Queen”Ingresso a pagamento: platea euro 12,90/9,90 - palchi I ordine euro 12,90 - palchi II ordine euro 11,90/8,90 - loggione euro 9,90 | ridotti Under 25 euro 7,90 - Over 65 euro 8,90https://www.diyticket.it/events/Teatro/14741/drama-queen-laura-formentiLike a Jazz 333.9571734 - Call Center prenotazioni 06.0406Biglietteria online https://www.diyticket.it/organizers/841/ass-cult-like-a-jazzIl botteghino del teatro sarà aperto la sera dello spettacolo un’ora prima dell’inizio e il costo del biglietto presso il teatro sarà di 15 euro (10 euro ridotto under 25 e over 65).