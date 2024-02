Serie A, nuovo maxischermo installato al Via del Mare di Lecce

Le dimensioni passeranno da 7 metri per 4 all’ alta definizione del nuovo 12 metri per 8. Questa novità per il “Via del Mare” è stata possibile per la collaborazione pubblicitaria tra l’ U.S. Lecce ed Infront, un’ azienda di marketing che da molti anni opera nello sport. Saverio Sticchi Damiani ha dichiarato: “ Abbiamo acquistato insieme a Infront un nuovo maxischermo di ultima generazione, è un regalo che meritano i nostri tifosi”.

- Un nuovo maxischermo sarà installato al “Via del Mare” di Lecce in Serie A. Lo ha comunicato il presidente dei salentini Saverio Sticchi Damiani. Il display verrà inaugurato il 30 marzo contro la Roma nella trentesima giornata, sarà posizionato nell’ anello superiore della Tribuna Est e sostituirà il maxischermo che si trova nello stadio di Lecce dal 2019.