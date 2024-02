'Mysterium Festival 2024': fede, arte, storia, tradizione e cultura

TARANTO - Lunedì 19 febbraio alle 11.00 nella sede dell’Arcivescovado di Taranto, la presentazione del MYSTERIUM FESTIVAL 2024, rassegna di eventi di Fede, Arte, Storia, Tradizione e Cultura. Giunto alla decima edizione e in programma da venerdì 8 a domenica 31 marzo, il MYSTERIUM FESTIVAL è promosso da Le Corti di Taras in collaborazione con Arcidiocesi di Taranto, Comune di Taranto, Orchestra della Magna Grecia, L. A. Chorus e ARCoPU, con il patrocinio di Ministero della Cultura e Regione Puglia, e il sostegno di BCC San Marzano di San Giuseppe, Teleperformance, Varvaglione Vini, Caffè Ninfole, Programma Sviluppo, Baux Cucine e Chemipul.All’incontro hanno preso parte Sua eccellenza Mons. Ciro Miniero, arcivescovo di Taranto; Mons. Emanuele Ferro, parroco della Cattedrale di S. Cataldo; Angelica Lussoso, assessore alla Cultura del Comune di Taranto; Donato Fusillo, presidente del “Mysterium Festival”; Piero Romano, direttore artistico dell’ICO Magna Grecia; Pierfranco Semeraro, presidente Associazione regionale cori pugliesi (ARCoPu). Fra i presenti, l’Ammiraglio di divisione Flavio Biaggi; il presidente dell’ICO Magna Grecia, Annunziata Aresta; il presidente de Le Corti di Taras, Gianni Ammirati; il Maestro Maurizio Lomartire; la prof. Adriana Chirico (Comitato scientifico), l’artista Giulio De Mitri; Giorgio Caramia, direttore della filiale di Taranto, in rappresentanza di Emanuele di Palma, presidente della BCC San Marzano. Fra quanti hanno seguito la Conferenza stampa, anche il Maestro Paolo Fresu, in visita a Taranto, al quale è stato commissionato un “Quadro sonoro” che arricchirà un angolo della nostra città.«E’ il mio primo Mysterium Festival – ha dichiarato Mons. Miniero – da quanto appreso, la rassegna di fede e tradizione è qualcosa di eccezionale: non vedo l’ora di viverlo insieme con i fedeli per tutto il periodo pasquale; la fede stessa genera una cultura di bene e ci aiuta a percepire in ogni angolo dei nostri cuori tutto il bene che essa produce; non può che essere così anche per la musica, ma ogni forma di arte che esprime il pensiero, i moti del cuore».«E’ una decima edizione che si avvale di tutta l’esperienza maturata nelle precedenti nove edizioni – ha detto il Maestro Romano, direttore artistico dell’ICO Magna Grecia – ma questa sarà ancora più importante in termini di numeri, presenze artistiche, sicuramente di livello internazionale; importante anche in termini di concetto, per stare sempre più vicini alla comunità; anche quest’anno, mediante il Mysterium Off, e in collaborazione con la Cattedrale di Napoli e la Parrocchia Santa Maria Assunta, con il concerto “Jubilate Deo” portiamo la rassegna anche fuori dal nostro contesto: lo scopo è quello di attrarre e mostrare la nostra capacità di produzione non solo in tema di fede, ma anche dal punto di vista culturale; forse ci troviamo di fronte ad una proposta unica nel suo genere in Italia, con una multidisciplinarietà intorno al sacro, con una produzione artistica importante che anche quest’anno caratterizzerà ogni quartiere della nostra città».Anche quest’anno, il pubblico assisterà a una declinazione del linguaggio artistico che andrà a caratterizzare la Quaresima, periodo a ridosso della Settimana Santa. Al centro del MYSTERIUM, secondo tradizione, tematiche sul sacro, con cinema, musica, teatro, arte, letteratura e performance di grande spessore. Come per le scorse edizioni, tutti gli eventi in programma sono stati selezionati e condivisi dal Comitato scientifico del Mysterium Festival presieduto dal dott. Donato Fusillo e del quale fanno parte la prof. Adriana Chirico, il prof. Paolo Pardolesi, la dott.ssa Stella Falzone (MArTA), Mons. Emanuele Ferro, il Maestro Piero Romano, il Maestro Pierfranco Semeraro.«La forza di questa rassegna, giunta alla sua decima edizione – ha concluso Angelica Lussoso, assessore alla Cultura del Comune di Taranto – è quella di arrivare in ogni angolo della nostra città, per far vivere all’intera comunità il periodo più bello e più sentito dalla nostra comunità; infine, sottolineo la bellezza del gesto: aver pensato a quanti sono in ospedale e non possono assistere a concerti e performance in programma, portando nella Cappella del SS. Annunziata “Love Theory”, uno degli eventi di spicco del Mysterium».«Concordo con Romano: il Mysterium è uno dei festival pasquali più importanti – ha confermato il Maestro Semeraro – a livello nazionale; la cultura vista e rappresentata come volano di un territorio che anno dopo anno si afferma attraverso programmazioni sempre più importanti e autorevoli». «La qualità delle proposte, come ad ogni edizione – ha dichiarato Fusillo, presidente del Comitato scientifico del Mysterium – è di alto profilo artistico: anche in questa occasione ospiteremo stelle del jazz che declineranno in esclusiva un repertorio a dir poco straordinario; direi che la decima è da considerare a tutti gli effetti un’“edizione straordinaria”, intanto per il numero di eventi ed artisti presenti in rassegna, ma anche perché coincide con il recente ingresso in Arcidiocesi dell’Arcivescovo Mons. Miniero».Il MYSTERIUM FESTIVAL in questi anni si è ritagliato uno spazio autorevole nel panorama degli eventi di grande spessore espressi dal nostro capoluogo. Altro aspetto importante della rassegna eventi di Fede, Arte, Storia, Tradizione e Cultura: la programmazione distribuita su tutti i quartieri della città, come scelta precisa di condivisione e coinvolgimento dell’intera comunità.: Orchestra Magna Grecia – Via Ciro Giovinazzi 28, Taranto (392.9199935). Sito: orchestramagnagrecia.it . Il Mysterium Festival potrà essere seguito anche attraverso gli aggiornamenti sui social Facebook e Instagram.