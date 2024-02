Oria, l'Unitre oritana dona ai giovani liceali un defibrillatore

ORIA (BR) - Donato un defibrillatore al Liceo Scientifico di Oria. I soci dell’Università Popolare Oritana "Mons. Armando Franco" hanno donato, qualche settimana addietro, un defibrillatore ai giovani del Liceo Scientifico "Lilla" di Oria. - Donato un defibrillatore al Liceo Scientifico di Oria. I soci dell’Università Popolare Oritana "Mons. Armando Franco" hanno donato, qualche settimana addietro, un defibrillatore ai giovani del Liceo Scientifico "Lilla" di Oria.





Il dono è stato consegnato nella mani della Dirigente Scolastica, prof.ssa Giovanna Carla Spagnolo, alla presenza della coordinatrice del plesso oritano, prof.ssa Stefania Ignazi. Presente una nutrita delegazione dell’Unitrè oritana capitanata dal prof. Giuseppe D’Amico che, del Liceo oritano, fu per lunghi anni fiduciario.

"Siamo contentissimi" è il commento del presidente dell’Upo, dott. Roberto Schifone "di aver dotato il secondo piano del Liceo di questo importantissimo ausilio, dono dei nostri soci che ringrazio con tutto il cuore. Auspichiamo, nel prossimo futuro, nuove forme di collaborazioni con i giovani liceali, i nostri soci possono donare tantissimo alle giovani generazioni". L’Università popolare invita, quanti hanno desiderio di continuare ad ampliare il bagaglio di conoscenza personale, a prender parte alle lezioni che si tengono presso l’Istituto di San Pasquale (ingresso dal piazzale superiore). Questi i corsi attivi: "Roma tra mito e storia. Alcuni cenni di letteratura contemporanea", tenuto dal Prof. Franco Carone, già Preside del Liceo Classico "Lilla" in Francavilla F.na; "Riflessi politici di Roma e Costantinopoli sulla città di Oria nell'alto Medioevo", tenuto dal prof. Giuseppe D’Amico, già fiduciario del Liceo Scientifico di Oria; "Il conflitto arabo israeliano", tenuto dal prof. Dino Di Summa, già professore del Liceo Classico "Lilla" in Francavilla F.na; "Leggere l'opera d'arte", tenuto dal prof. Antonio Benvenuto, già docente del Liceo Scientifico di Oria; "Oria 1665: abitanti, abitazioni, vicinati", tenuto dal prof. Pasquale Spina. Per informazioni chiamare +393245927289.