Ostuni nel cuore di Milano, dalla conferenza stampa alla festa esclusiva del fuori BIT

OSTUNI (BR) - Dal 4 al 6 febbraio la Città di Ostuni prenderà parte alla BIT di Milano, la Borsa Internazionale del Turismo. - Dal 4 al 6 febbraio la Città di Ostuni prenderà parte alla BIT di Milano, la Borsa Internazionale del Turismo.





La conferenza stampa di presentazione della città avrà luogo domenica 4 febbraio alle ore 15:00 presso l'Allianz MiCo – Fiera Milano alla presenza del Sindaco Angelo Pomes e dell'assessore al turismo Niki Maffei. La promozione delle bellezze della Città Bianca continuerà in serata fuori dal contenitore che ospiterà la BIT.

L'Assessorato al Turismo del Comune di Ostuni ha ideato un evento dal titolo evocativo "Ostuni. Un respiro dal mare alla Valle d'Itria", che si terrà domenica 4 febbraio alle ore 20:00 a Palazzo Durini, palazzo iconico nel cuore di Milano.

L’evento esclusivo, rivolto a 100 potenziali investitori, giornalisti ed influencer, si configura come un'esperienza immersiva che svelerà i tesori sensoriali del territorio ostunese.

Nel corso della serata saranno proiettati video incantevoli sul centro storico, il caratteristico bianco, il parco e il mare, l’architettura, la madre di Ostuni, le tradizioni e la celebre cavalcata di Sant'Oronzo. Ad incorniciare l’evento ci saranno degustazioni di prodotti tipici locali, con prelibatezze culinarie e vini prodotti ad Ostuni. A completare l’experience vi sarà anche una performance dal vivo con musiche e danze popolari in onore del cinquantenario del Gruppo Folk "La Stella".

L'evento sarà introdotto dal Sindaco Angelo Pomes e dall'Assessore al Turismo Niki Maffei, con la partecipazione di eminenti rappresentanti della Regione Puglia, tra cui l'Assessore regionale al Turismo, Dott. Gianfranco Lopane, il Direttore del Dipartimento Turismo, Dr. Aldo Patruno, e il Direttore di Pugliapromozione, Dott. Luca Scandale.

Queste le parole dell’assessore Niki Maffei: "La Borsa Internazionale del Turismo, che si tiene ogni anno a Milano, è sia una possibilità di confronto con altre realtà turistiche nazionali e internazionali, che un’occasione per entrare in contatto con buyer, tour operator e potenziali visitatori che ogni anno affollano questo prestigioso evento. La Città Bianca è già nota agli occhi del mondo per le sue bellezze mozzafiato, ma sono convinto che la chiave per una crescita sostenibile e per mantenere alto il prestigio della nostra destinazione turistica risiede nell'investimento strategico continuo. Vogliamo rimanere al passo con le aspettative dei nostri visitatori e, ancor più importante, attrarre investitori di qualità che condividano la nostra visione di valorizzare e preservare il patrimonio unico di questa terra. Al centro delle tematiche che porteremo alla BIT, ci saranno il turismo sostenibile, la nostra proposta di cammini e ciclovie, le ricchezze del nostro patrimonio archeologico - con la madre di Ostuni in primo piano - e naturalmente la nostra affascinante architettura e le proposte culturali che rendono la nostra città così speciale. La promozione della nostra città non si fermerà alla BIT. Abbiamo in serbo qualcosa di speciale anche al di fuori dell'evento principale. Stiamo organizzando un incontro serale presso uno degli iconici palazzi storici milanesi, Palazzo Durini, sede della rivista Flash Art. Qui, ospiteremo circa 100 persone tra potenziali investitori, giornalisti e influencer in un evento esclusivo, un'opportunità unica per far 'respirare' un po' d'aria di Ostuni. Con immagini suggestive del nostro territorio, degustazioni dei nostri prodotti tipici e performance dal vivo di musica e balli della tradizione popolare, cercheremo di trasmettere l'autentica essenza di Ostuni".