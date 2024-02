Talsano, Sos 'Il mio mercato': il Comune intima lo sgombero a 9 commercianti per mercoledì prossimo

- "Questa mattina su iniziativa del circolo Pd Talsano, siamo stati sul posto, parlato con gli operatori, ascoltando i fatti ed espresso la nostra solidarietà e vicinanza politica, oltre all'impegno ad essere vicino in questa vicenda" si legge in una nota stampa a cura di Cosimo Borraccino, Consigliere del Presidente della Regione Puglia per l'attuazione del Piano Taranto.