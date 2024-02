Presentazione del libro 'Il segreto della rugiada nell'impronunciabile soffio di Dio'

BARI - Il prossimo venerdì 16 febbraio, alle ore 18:30, presso la Libreria Roma in piazza Aldo Moro 13 a Bari, l'autrice Santa Fizzarotti Selvaggi presenterà il suo libro "IL SEGRETO DELLA RUGIADA nell'impronunciabile soffio di Dio".All'evento interverranno Francesco Bellino, filosofo e poeta, e Padre Mariano Bubbico, frate capuccino e psicologo. A dialogare con l'autrice sarà Don Francesco Misceo, delegato diocesano per la Pastorale Universitaria. Inoltre, l'evento sarà arricchito da un intervento musicale di Giuseppe Cionfoli e dalla voce recitante di Stefania Papa.Il libro offre al lettore un viaggio attraverso parole, immagini e sensazioni che conducono alla scoperta della grazia nel quotidiano e del divino eterno nella fugacità dell'esperienza umana. Le poesie contenute nel libro trattano temi profondi quali l'amore, la speranza, la fede, la gioia e il dolore, invitando a una riflessione sulla vita e sul suo significato.La raccolta si configura come un diario "celestiale", arricchito da citazioni della sacra scrittura, impreziosito da poetiche meditazioni sul creato e sul senso della vita. La prefazione è a cura di S.E. mons. Giuseppe Satriano, mentre gli intermezzi sono di Mariano Bubbico e Francesco De Martino, con le postille di Giovanni Losito.L'ingresso all'evento è libero, e tutti sono invitati a partecipare a questa serata dedicata alla poesia e alla spiritualità.