Presentazione del libro: 'Il segreto della rugiada nell'impronunciabile soffio di Dio' di Santa Fizzarotti Selvaggi

BARI - Venerdì 16 febbraio alle ore 18.30, presso la Libreria Roma in piazza Aldo Moro 13 a Bari, si terrà la presentazione del libro "Il segreto della rugiada nell'impronunciabile soffio di Dio" dell'autrice Santa Fizzarotti Selvaggi.Il libro verrà presentato in un'atmosfera suggestiva, arricchita dalla presenza di illustri ospiti e da interventi musicali e recitativi. Tra gli intervenuti ci saranno Francesco Bellino, filosofo e poeta, e Padre Mariano Bubbico, frate capuccino e psicologo, mentre il dialogo con l'autrice sarà guidato da Don Francesco Misceo, delegato diocesano per la Pastorale Universitaria.Durante la presentazione, interverrà anche Giuseppe Cionfoli con un intermezzo musicale, mentre Stefania Papa sarà la voce recitante.Il libro di Santa Fizzarotti Selvaggi ci invita a un viaggio nella scoperta della grazia presente nel quotidiano, attraverso parole, immagini e sensazioni che esplorano temi come l'amore, la speranza, la fede, la gioia e il dolore. Ogni poesia è descritta come una goccia di rugiada, una piccola parte della visione più ampia del mondo. La raccolta si configura come un diario "celestiale", arricchito da citazioni della sacra scrittura e meditazioni sul creato e sul senso della vita.L'ingresso all'evento è libero, offrendo a tutti l'opportunità di partecipare a questa speciale presentazione e di immergersi nell'esperienza poetica proposta dall'autrice.La prefazione del libro è stata scritta da S.E. mons. Giuseppe Satriano, e sono presenti intermezzi di Mariano Bubbico e Francesco De Martino, oltre a postille di Giovanni Losito.