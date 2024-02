Processo d'appello per la morte di Michele Cilli: richiesta di nuova perizia

BARLETTA - Il processo d'appello per la morte di Michele Cilli, il 24enne scomparso nella notte tra il 15 e il 16 gennaio 2022 a Barletta, si è aperto con la richiesta di una nuova perizia. I legali di Dario Sarcina, condannato in primo grado per omicidio e occultamento di cadavere, hanno richiesto una nuova perizia tecnica sui filmati di videosorveglianza che mostrerebbero Cilli salire a bordo dell'auto dell'imputato.La difesa ha continuato a sostenere che sul lato passeggero dell'auto non c'era nessuno. Il sostituto procuratore generale ha chiesto di includere nel processo la perizia sul DNA della vittima trovato su un paio di occhiali da vista recuperati vicino al luogo dove si era fermato l'altro imputato, Cosimo Damiano Borracino. La Corte si è riservata sulla decisione, che verrà resa nota nella prossima udienza fissata per il 10 aprile.