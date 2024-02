Romix, uscito il videoclip del singolo 'Nei tuoi sogni'

Novità nel panorama musicale nazionale: è uscito, in questi giorni, il videoclip del brano "Nei tuoi sogni" a cura del cantautore brindisino Andrea "Romix" Romanelli. Novità nel panorama musicale nazionale: è uscito, in questi giorni, il videoclip del brano "Nei tuoi sogni" a cura del cantautore brindisino Andrea "Romix" Romanelli.





Per quel che riguarda questo brano, fa parte del primo album di inediti di Romix dal titolo "Mondi paralleli" edito da One Recording Studio.





"L'idea di questo primo album nasce nel 2019. Dopo un concerto io e il mio amico Amedeo Viscosi abbiamo deciso di provare a realizzare un bel progetto" ha dichiarato lo stesso Andrea 'Romix' Romanelli "Abbiamo iniziato a fare qualche prova. In seguito è arrivato il Covid, ma neanche quello ci ha fermato. Amedeo scriveva la musica e mi inviava il tutto tramite WhatsApp e io scrivevo i testi da casa. Poi, nel 2021, terminata la pandemia, abbiamo iniziato a provare in studio e realizzare quelle canzoni che poi sono diventate il disco".





Per quel che riguarda Andrea 'Romix' Romanelli, nasce a Brindisi il 12 aprile 1988 esattamente a mezzanotte. Fin da piccolo ha sempre avuto la passione per la musica e, soprattutto, per la batteria. Durante la sua vita artistica, inizia a collaborare con piccole band della provincia di Brindisi e solo nel 2016 inizia a scrivere canzoni, pubblicando il suo primo inedito dal titolo "Sei un guerriero". Da allora non si è più fermato pubblicando negli anni diverse canzoni, fino ad arrivare al suo primo album di inediti.





Ecco a voi il testo del brano "Nei tuoi sogni":





NEI TUOI SOGNI (Romix)





Vederti dormire è il regalo più grande che potessi farmi

ascoltare il tuo respiro

immaginare il colore dei tuoi occhi

che si nascondono da me

nei tuoi sogni io sono lì con te





Vorrei portarti sulla Luna

e farti guardare il mondo da lontano

prenderti per mano

e dirti che questo è il mio regalo per te





Vederti dormire è il regalo più grande che potessi farmi

ascoltate il tuo respiro

immaginare il colore dei tuoi occhi

tu sei il mio mondo e vorrei viverlo solo con te

perché sei così fragile e io non sono più forte di te





Vorrei portarti sulla Luna

e farti guardare il mondo da lontano

prenderti per mano

e dirti che questo è il mio regalo per te





Accendo la TV

prima di dormire

il rumore parla

il silenzio sa mentire

ti aspetto come la luna

che aspetta il sole al mattino

perché stare insieme è il nostro destino





Vorrei portarti sulla Luna

e farti guardare il mondo da lontano

prenderti per mano

e dirti che questo è il mio regalo per te





Vederti dormire è il regalo più grande che potessi farmi

ascoltare il tuo respiro

immaginare il colore dei tuoi occhi