Salute, Coldiretti Lecce: una giornata di sensibilizzazione per l'infanzia tra giochi, ricette e golosità

UGENTO (LE) - "Salute e alimentazione", una giornata di sensibilizzazione per i bambini sull’importanza del cibo a chilometro zero e sui suoi risvolti per il benessere fisico e mentale, si è svolta ad Ugento (LE), organizzata da Coldiretti Donne. Sono intervenuti Daniela Specolizzi, responsabile Coldiretti Donne Lecce, il presidente di Coldiretti Lecce, Costantino Carparelli, Antonio Caputi, dirigente dell’Istituto comprensivo. - "Salute e alimentazione", una giornata di sensibilizzazione per i bambini sull’importanza del cibo a chilometro zero e sui suoi risvolti per il benessere fisico e mentale, si è svolta ad Ugento (LE), organizzata da Coldiretti Donne. Sono intervenuti Daniela Specolizzi, responsabile Coldiretti Donne Lecce, il presidente di Coldiretti Lecce, Costantino Carparelli, Antonio Caputi, dirigente dell’Istituto comprensivo.





Hanno parlato dell’importanza della relazione tra salute e alimentazione la dottoressa Elvira Piccinno, dell’Ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, la dottoressa Giuliana Marcella Cardinale, dirigente medico U.O.C di pediatria del P.O. di Gallipoli -responsabile del Day Service di endocrinologia e diabetologia pediatrica di Casarano, il dottor Simone Miccoli - presidente associazione diabetici pediatrici LAGO BLU _Lecce.

In mattinata, nel plesso della scuola elementare, spazio ai laboratori per i piccoli alunni (circa 100 bambini), con un momento dedicato al cibo, alla salute e alle ricette dell’agrichef Rita Esposito; un laboratorio sempre su cibo e salute con giochi sulla conoscenza degli alimenti, e poi show cooking per grandi e piccini ed una golosa degustazione.