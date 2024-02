Serie B: Bari al lavoro per la doppia trasferta

Ssc Bari fb





Per il nuovo allenatore biancorosso saranno giorni di lavoro intenso, da dedicare al recupero della forma fisica dei galletti, apparsi sottotono nell'incontro di sabato scorso contro la Feralpi. Iachini lavorerà molto anche sulla tattica per elevare la competitività del Bari sia in vista del confronto con il Sudtirol che nel successivo di martedì 27 febbraio alle 20.30 in casa del Catanzaro. Quest'ultimo, per una curiosa coincidenza, ha ospitato il Sudtirol al Ceravolo nel pomeriggio di sabato 17 febbraio nella gara valida per la venticinquesima giornata e terminata 2-2.

Dopo la domenica di (meritato) riposo concesso per l'1-0 alla Feralpisalò, questo pomeriggio il Bari riprenderà gli allenamenti in vista della gara in programma al Druso di Bolzano alle ore 14 di sabato 24 febbraio con il Sudtirol. Il confronto contro la compagine altoatesina aprirà il ciclo delle prime due trasferte della nuova gestione tecnica del Bari, affidata a Giuseppe Iachini.