Mesagne, giovedì 29 febbraio presentazione del libro 'Vorrei chiederti di quel giorno' di Lorenzo Tosa

MESAGNE (BR) - Proseguono gli eventi nella città di Mesagne: giovedì 29 febbraio 2024, nel salone della "Di Vittorio" in via Castello n°20, si terrà la presentazione del libro "Vorrei chiederti di quel giorno. Vita e morte di un ragazzo che era mio padre" scritto dal giornalista professionista Lorenzo Tosa ed edito da Rizzoli Editore.





Per quel che riguarda Lorenzo Tosa (40 anni), giornalista professionista, da anni scrive su alcune delle principali testate italiane di politica, attualità, cronaca, sport, esperto di comunicazione politica e social (con circa 740.000 follower e 1,2 milioni di persone raggiunte ogni mese è tra i giornalisti più seguiti in Italia).

Per quel che riguarda, invece, il libro "è l’inchiesta privata e corale su Bruno, suo padre, morto suicida il 2 aprile 1986 … in queste pagine, c’è l’Italia degli anni Sessanta e Settanta e la generazione della politica e della contestazione, il turbinare nell’aria e nei cuori di nuovi modi di stare insieme nell’amicizia e nell’amore, e lo scontro tra i padri e i figli che sarà la cifra forse più paradigmatica di quegli anni. Dentro la vicenda di Bruno Tosa, ragazzo di trentatré anni, c’è la riflessione, così attenta e delicata nelle parole di Lorenzo, sul crollo psichico che porterà all’esito della vicenda, sullo stigma che il disagio mentale ancora si porta dietro, sulla cronaca di una morte non annunciata. Un racconto spietato e tenero, composto di silenzi e urla rabbiose, di presenze, assenze e abbandoni. Un cerchio che si chiude, nella salvezza che solo il conoscere può garantire, avvicinandosi un pezzo alla volta «a quell’utopia che chiamiamo anche verità>".

L’autore dialogherà con Giovanni Galeone, presidente dell’associazione "Di Vittorio" mentre alcune pagine del libro saranno lette da Rita Greco.

La serata sarà anche l’occasione per interloquire direttamente con Lorenzo Tosa che risponderà alle riflessioni e alle domande che verranno dal pubblico.