Ssc Bari fb

BARI - Pareggiando per 2-2 in casa del Venezia, nel posticipo che ha chiuso il venticinquesimo turno di Serie B, il Modena torna in solitudine all'ottavo posto occupato per 24 ore dal Bari. A seguito di questo avvicendamento in classifica, i biancorossi, pur reduci dalla seconda vittoria consecutiva per 1-0 sulla Feralpisalò, scendono al nono posto con 1 punto di distacco dalla zona playoff. (N.Zuccaro)