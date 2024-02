Serie C: Carlo Ricchetti nuovo allenatore in seconda del Foggia

FRANCESCO LOIACONO - Nel girone C di Serie C Carlo Ricchetti 53 anni è il nuovo allenatore in seconda del Foggia. Sarà il vice del tecnico Mirko Cudini. Ricchetti ha firmato fino al 30 giugno 2024 e affiancherà in panchina Cudini, ritornato a Foggia dopo l’ esonero dell’ ex allenatore in seconda Tommaso Coletti avvenuto dopo la sconfitta 1-3 con l’ Avellino allo “Zaccheria” nella ventiduesima giornata.

Nella sua carriera Ricchetti ha allenato la Salernitana Under 19, il Foggia Under 19, le giovanili della Reggina ed è stato il tecnico in seconda nella Ternana, nella Virtus Entella, nella Sicula Leonzio e nel Bisceglie. Ricchetti inizierà il suo lavoro di vice domani alle 20,45 nella gara che i dauni giocheranno contro il Catania allo “Zaccheria” nella ventiquattresima giornata, la quinta di ritorno.