Serie C, il Cerignola perde 4-0 con la Juve Stabia al Menti

Quinta sconfitta in questo campionato per gli ofantini che sono all’ ottavo posto in classifica con 35 punti insieme al Sorrento. Ottava vittoria interna dei campani. Quattordicesima vittoria nel girone C di Serie C della Juve Stabia, prima con 51 punti.

Seconda sconfitta esterna del Cerignola, che perde 4-0 contro la Juve Stabia al “Menti” nella ventiquattresima giornata, la quinta di ritorno del girone C di Serie C. Nel primo tempo al 27’ i campani passano in vantaggio con Adorante, raddoppiano al 34’ per merito di Candellone, nel secondo tempo al 30’ Adorante realizza la terza rete e al 44’ Piovanello segna il quarto gol della Juve Stabia.