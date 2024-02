Serie C, il Foggia pareggia 1-1 con il Catania allo Zaccheria

Quinto pareggio interno del Foggia, che impatta 1-1 contro il Catania allo “Zaccheria” nella ventiquattresima giornata, la quinta di ritorno del girone C di Serie C. Nel primo tempo al 20’ i siciliani passano in vantaggio con Rapisarda e al 33’ i dauni pareggiano per merito di Santaniello. Ottavo pareggio in questo campionato per i pugliesi che sono al quattordicesimo posto in classifica con 26 punti insieme al Messina. Terzo pareggio esterno del Catania. Sesto pareggio nel girone C di Serie C degli etnei, dodicesimi con 30 punti.