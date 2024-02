Nel secondo tempo gli jonici pareggiano al 16’ per merito di Kanoutè, si portano sul 2-1 al 24’ con Kanoutè e al 32’ Gomez realizza la rete del pareggio del Crotone.





Settimo pareggio in questo campionato per i rossoblu pugliesi che sono al quarto posto in classifica con 46 punti. Sesto pareggio interno del Crotone, settimo con 43 punti.

Quarto pareggio esterno del Taranto che impatta 2-2 con il Crotone allo “Scida” nella ventisettesima giornata del girone C di Serie C. Nel primo tempo al 25’ i calabresi passano in vantaggio con Gomez.