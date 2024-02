Serie C, il Taranto vince 1-0 sul Catania allo Iacovone

- Decima vittoria interna del Taranto, che prevale 1-0 sul Catania allo “Iacovone” nella ventottesima giornata del girone C di Serie C. E’ decisiva la rete realizzata all’ 11’ del primo tempo da De Marchi per il successo degli jonici. Quattordicesima vittoria in questo campionato per i rossoblu pugliesi, che sono al secondo posto in classifica con 49 punti insieme al Picerno. Ottava sconfitta esterna del Catania. Dodicesima sconfitta nel girone C di Serie C per la squadra di Cristiano Lucarelli, tredicesima con 34 punti.