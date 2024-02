Serie C, Molnar e Monteagudo della Virtus Francavilla Fontana squalificati

Molnar, già diffidato, è stato ammonito nella gara contro il Messina al “San Filippo” e Monteagudo ha subito l’ espulsione per un fallo di mano. Al loro posto l’ allenatore Roberto Occhiuzzi utilizzerà Gasbarro e De Marino che saranno affiancati da Dutu. I biancazzurri pugliesi sono al terzultimo posto in classifica con 21 punti insieme alla Turris.

Nel girone C di Serie C il difensore croato Molnar e il terzino argentino Monteagudo della Virtus Francavilla Fontana sono stati squalificati per un turno e non giocheranno domenica 11 febbraio alle 14 contro il Giugliano al “De Cristofaro” nella venticinquesima giornata, la sesta di ritorno.