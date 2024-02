Serie A, Lecce: Dorgu e Pongracic squalificati

FRANCESCO LOIACONO - In Serie A nel Lecce i difensori Patrick Dorgu e Marin Pongracic sono stati squalificati per una giornata e non giocheranno domenica 25 febbraio alle 18 contro l’ Inter al “Via del Mare” nella ventiseiesima giornata. Il croato Pongracic ha subito un’espulsione nella gara persa 2-0 con il Torino allo “Stadio Olimpico Grande Torino” nella venticinquesima giornata e il danese Dorgu, già diffidato ha rimediato un cartellino giallo. Al posto di Dorgu contro i nerazzurri giocherà Lorenzo Venuti, mentre Pongracic verrà sostituito dall’ algerino Ahmed Touba. Dorgu in questo campionato ha disputato 21 partite, Pongracic invece ha giocato 24 gare.