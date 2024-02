Serie C, Taranto: Kanoutè squalificato

FRANCESCO LOIACONO - Nel girone C di Serie C l’ attaccante senegalese Mamadou Kanoutè del Taranto è stato squalificato e sarà indisponibile sabato 24 febbraio alle 16,15 contro il Catania allo “Iacovone” nella ventottesima giornata. Kanoutè, già diffidato. ha subito l’ ammonizione nella gara pareggiata 2-2 dagli jonici contro il Crotone allo “Scida” nella ventisettesima giornata. Al suo posto giocherà De Marchi. Kanoutè in questo torneo ha disputato 27 partite, realizzando 13 reti che hanno consentito alla squadra pugliese di ottenere 18 dei 46 punti totalizzati in 27 gare. Nella scorsa stagione Kanoutè ha giocato nell’ Avellino nel girone C di Serie C, segnando 2 gol.