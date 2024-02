Servizio assistenza domiciliare integrata a Taranto: in giunta l’elevazione delle soglie Isee

TARANTO - Nuovo importante passo avanti da parte dell’Amministrazione Melucci nell’ambito della vicenda legata al servizio di assistenza domiciliare integrata a famiglie con difficoltà economiche e con componenti portatori di disabilità.Questa mattina il consigliere comunale Goffredo Lomuzio ha convocato i sindacati per fare chiarezza su due punti fondamentali di una questione che il Comune intende risolvere nel più breve tempo possibile con l’obiettivo di ridurre al minimo i disagi ai soggetti interessati.Nel corso di un proficuo colloquio, è stato precisato che l'Amministrazione e la Direzione dei Servizi Sociali con l'assessore Gabriella Ficocelli stanno approntando una delibera da portare in Giunta già nella giornata di domani allo scopo di elevare l’attuale soglia dell'Isee per poter consentire ai beneficiari del servizio una compartecipazione meno onerosa. Ma non solo. È allo studio anche la possibilità di erogare dei bonus alle famiglie proprio per far fronte al pagamento degli oneri relativi all’anno 2023.Due prime proposte che saranno oggetto di ulteriori interlocuzioni con gli stessi sindacati nei primi giorni della prossima settimana, quando si procederà ad un incontro con l'assessore, il dirigente del Settore Servizi Sociali ed il presidente, Patrizia Mignolo, un ultimo passaggio prima di portare le soluzioni prospettate in consiglio. Nel frattempo, è stato ribadito che il servizio non sarà suscettibile di alcuna sospensione.