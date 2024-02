Spari durante parata a Kansas City: 1 morto e 15 feriti

KANSAS CITY - Una tragica sparatoria ha scosso Kansas City, in Missouri, durante la parata celebrativa della vittoria dei Kansas City Chiefs al Super Bowl. Almeno una persona è stata uccisa e altre 15 sono rimaste ferite, di cui cinque ricoverate, a causa di questo atto violento avvenuto nella piazza principale della città.La polizia ha riportato che due persone armate sono state fermate e ha invitato la gente ad allontanarsi dall'area intorno a Union Station, dove si stava svolgendo la parata. La sparatoria ha seminato il panico tra la folla, che ha cercato riparo dalle transenne di metallo installate per proteggere il corteo. La situazione è degenerata rapidamente, con persone che gridavano e cercavano rifugio nelle vie laterali o gettandosi a terra per sfuggire ai colpi.Fortunatamente, giocatori, allenatori e lo staff dei Chiefs sono al sicuro, ma l'intera comunità è sconvolta da questo tragico evento. Al momento, la polizia non ha fornito dettagli sui motivi della sparatoria né sulla identità dei fermati. Anche se non è ancora chiaro il movente, le autorità stanno lavorando per raccogliere informazioni e risolvere questo terribile incidente.Nonostante la tragedia, la Casa Bianca sta monitorando attentamente la situazione e le autorità locali stanno conducendo indagini approfondite per portare i responsabili di questo atto violento davanti alla giustizia.