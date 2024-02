Serie C, la Virtus Francavilla Fontana perde 3-2 con il Messina al San Filippo

Settima sconfitta esterna della Virtus Francavilla Fontana. I pugliesi perdono 3-2 con il Messina al “San Filippo” nella ventiquattresima giornata, la quinta di ritorno del girone C di Serie C. Nel primo tempo al 5’ i siciliani passano in vantaggio con Emmausso e raddoppiano al 12’ per merito di Zunno. Al 20’ Artistico accorcia le distanze per i biancazzurri pugliesi e al 40’ Macca realizza la rete del pareggio della Virtus Francavilla Fontana. Nel secondo tempo al 43’ Frisenna segna il gol decisivo per la vittoria dei peloritani. Tredicesima sconfitta in questo campionato della Virtus Francavilla Fontana che è al terzultimo posto in classifica con 21 punti insieme alla Turris. Quinta vittoria interna del Messina, tredicesimo con 29 punti con il Potenza.