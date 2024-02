SSC Bari, Iachini si presenta: 'Sono un allenatore di campo'

Durante gli stessi ed in particolare nelle doppie sedute di mercoledì 7 e di giovedì 8 febbraio 2024 - come lui stesso ha rivelato - ha lavorato molto sul recupero della condizione morale e psicologica, venuta meno dopo le ultime due sconfitte in campionato. Nel ribadire che è aperto a tutte le soluzioni tattiche, Giuseppe Iachini ha firmato con la Società Sportiva Calcio Bari un contratto che lo legherà al club biancorosso fino a giugno 2025.

Mi ritengo un allenatore di campo, molto attento alle questioni tattiche e poco avvezzo alle "cose" della stampa". Si è descritto così Mister Giuseppe Iachini nella sua presentazione di quest'oggi alla stampa. Nel corso della stessa, il tecnico originario di Ascoli, nel rivelare le sue lontane origini pugliesi (suo Nonno era nato a Bari), si è scusato con i giornalisti presenti alla conferenza per la voce rauca, provocata dall'elevazione della stessa nel corso dei primi 5 allenamenti diretti da neo allenatore del Bari.