Sostegno della Regione ad eventi culturali, Pagliaro: 'Obbligo di pubblicare l’importo di ogni contributo erogato'

"Rendere obbligatoria la pubblicazione – accanto ai loghi della Regione Puglia, del Dipartimento Turismo e Cultura e degli enti e progetti che erogano contributi tramite bandi – dell'importo del finanziamento per ogni manifestazione o evento culturale che abbia beneficiato del sostegno regionale. È quanto prevede la mia mozione, motivata dalla volontà di rendere trasparente la consistenza dei fondi pubblici assegnati" ha dichiarato, in una nota stampa, il consigliere regionale Paolo Pagliaro, capogruppo La Puglia Domani.





"Si tratta di cifre spesso importanti, ed è bene che i cittadini possano avere contezza di come vengono distribuiti dal Dipartimento, dagli enti partecipati che vi afferiscono (Apulia Film Commission, Teatro Pubblico Pugliese, Pugliapromozione) e da progetti regionali con budget cospicui come Puglia Sounds. Tra gli obblighi dei beneficiari dei contributi sono previsti adempimenti in materia di pubblicità e comunicazione, dando visibilità al sostegno ricevuto dall’amministrazione regionale per l’attività oggetto di finanziamento, attraverso ogni strumento pubblicitario e di comunicazione, con specifico riferimento ai loghi della Regione Puglia, del Dipartimento Turismo e Cultura e del PiiiL Cultura in Puglia relativo al Piano strategico della cultura della Regione. Ma non viene previsto l’obbligo di pubblicazione, per i soggetti beneficiari dei contributi regionali, dell’importo del sostegno incassato. A questa lacuna chiedo di porre rimedio con la mia mozione, che va nella direzione della massima limpidezza nella gestione dei fondi pubblici" si legge ancora nella nota stampa a cura di Paolo Pagliaro.