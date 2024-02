Taranto, domenica 4 febbraio torna la rassegna 'Taranto Jazz Festival Winter' con il concerto di Sal Russo Gipsy Jazz Trio

TARANTO - Ritorna con l'edizione invernale il festival jazz dei due mari: 'Taranto Jazz Festival Winter'. Tre concerti gratuiti che toccheranno la città vecchia e alcune zone delle periferie di Taranto. - Ritorna con l'edizione invernale il festival jazz dei due mari: 'Taranto Jazz Festival Winter'. Tre concerti gratuiti che toccheranno la città vecchia e alcune zone delle periferie di Taranto.





Si comincia a Piazzale Democrate questa domenica 04 febbraio alle ore 11.30 del mattino con il concerto di Sal Russo Gipsy Jazz Trio. In formazione: Salvatore Russo (chitarra), Ivan Romanazzi (chitarra) e Camillo Pace (contrabbasso). Uno spettacolo che viaggia nella tradizione manouche, verso un passato ricco di suoni, colori e suggestioni dalle mille sfumature. Atmosfere swing e tanta improvvisazione. Salvatore Russo è un musicista dalla caratura nazionale e internazionale. Già session man per Adriano Celentano, Ornella Vanoni, Francesco De Gregori, Antonello Venditti e tanti altri. 30 anni di carriera artistica di successo alle spalle.

Il direttore artistico del TAJF, Antonio Oliveti sottolinea l'importanza delle location scelte in cui si terranno i concerti: "Le abbiamo selezionate con cura recandoci nelle periferie della città e in tutte quelle zone che richiedono interventi culturali e artistici mirati e sul campo".

Oltre alla musica, spazio alla cultura con il Bibliobus, la biblioteca itinerante realizzata dal CREST in un autobus messo a disposizione da Kyma Mobilità. Il Bibliobus è un mezzo attrezzato con libri e connettività Wi-Fi, per portare il servizio di biblioteca nelle aree cittadine meno servite dalle sedi delle Biblioteche civiche tarantine. "Il servizio sarà presente durante il concerto - conclude Oliveti - e andrà ad implementare gli aspetti di originalità e creatività per avvicinare maggiormente il pubblico delle periferie e in particolar modo un pubblico giovane".