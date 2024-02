'Una firma per la vita', prossima mobilitazione del comitato promotore e del Popolo della Famiglia anche in Puglia

Mobilitazione nazionale per la raccolta firme su una legge di iniziativa popolare da parte del comitato di "Una firma per la vita" e del Popolo della Famiglia in occasione della Giornata della Vita indetta dalla Conferenza episcopale italiana il 4 Febbraio. Mobilitazione nazionale per la raccolta firme su una legge di iniziativa popolare da parte del comitato di "Una firma per la vita" e del Popolo della Famiglia in occasione della Giornata della Vita indetta dalla Conferenza episcopale italiana il 4 Febbraio.





Il presidente nazionale del PDF, Mario Adinolfi spiega: "In una strana saldatura tra destra e sinistra abbiamo assistito all’alleanza tra Cappato e Zaia per una legge su suicidio assistito e eutanasia, con il Pd che punisce la cattolica Bigon per non avere appoggiato il governatore leghista. Gli italiani rischiano di non capirci più nulla. Io sono stato personalmente a largo Argentina a Roma, per raccogliere le firme su una legge di iniziativa popolare che fissa normativamente, anche in risposta alle sollecitazioni della Corte Costituzionale, un principio chiaro: non è mai legittimo sopprimere un essere umano. Va anzi aiutato a nascere per combattere la denatalità e va poi sostenuto nella vita anche nella fase dell’estrema sofferenza. Ci è parso il modo più concreto di onorare la Giornata della Vita proclamata per domenica 4 Febbraio dai vescovi italiani".

Cosimo Leggiero, coordinatore regionale pugliese del Popolo della Famiglia sottolinea: "Anche in Puglia, prossimamente, ci saranno i banchetti dove poter firmare per sostenere questa proposta di legge su diritto alla vita, reddito di maternità e sostegno ai sofferenti".

Giuseppe Lo Iacono, coordinatore regionale di "Una firma per la vita", aggiunge: "Sul sito internet www.unafirmaperlavita.it si trovano i 4 articoli della P.d.L. e si potranno avere aggiornamenti sulla raccolta delle sottoscrizioni ed aderire al comitato promotore. A breve sarà possibile firmare presso tutti i Comuni della Puglia, affinché ogni pugliese possa sentirsi coinvolto in questa battaglia in difesa degli indifesi!".





INFORMAZIONI: