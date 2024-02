Usb Puglia, 'Periodo nero per i servizi di trasporto delle Fal'

BARI - Numerosi i disservizi che da lunedì 29 gennaio scorso si stanno verificando con cadenza quotidiana nelle Ferrovie Appulo Lucane, tra soppressioni e ritardi delle corse.«Nonostante si stia mettendo a rischio il diritto alla mobilità dei tanti cittadini che utilizzano i mezzi FAL per recarsi a scuole e a lavoro – afferma Francesco Laterza dell’Esecutivo Provinciale USB Lavoro Privato Bari - assistiamo tutt’oggi al “silenzio stampa” del management che non può più sottrarsi dal dare le necessarie spiegazioni su quanto sta accadendo, soprattutto considerando i lauti proventi dei contratti di servizio in essere con la Regione Puglia e la Regione Basilicata».«Come USB Lavoro Privato Bari/BAT stiamo inviando una nostra nota al Ministro dei Trasporti in qualità di Socio Unico di FAL srl ed agli Assessori alla Mobilità delle regioni Puglia e Basilicata. È necessario che la politica si assuma le proprie responsabilità e si interessi concretamente ad una condizione che si sta rivelando ormai insostenibile» - conclude Laterza.