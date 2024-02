Yves Saint Laurent arriva a Bari: un nuovo capitolo per via Sparano

BARI - Un'importante novità sta per animare il cuore commerciale di Bari, via Sparano, dopo l'annuncio della chiusura della storica attività Cima, che ha suscitato grande dispiacere nella comunità barese. Tuttavia, c'è una luce in fondo al tunnel: un altro brand internazionale sta per fare il suo ingresso nella rinomata strada cittadina.Si tratta nientemeno che della celebre casa francese di moda Yves Saint Laurent, pronta a solcare le strade di Bari con il suo stile unico e raffinato. L'apertura del nuovo negozio avverrà nel suggestivo palazzo storico della città, a pochi passi da altri prestigiosi marchi come Louis Vuitton, aggiungendo ulteriore prestigio e fascino a via Sparano.L'apertura della boutique Yves Saint Laurent è prevista entro la fine dell'anno, con alcune voci che suggeriscono una possibile inaugurazione già a settembre. Un'attesa che si preannuncia carica di aspettative e curiosità da parte degli appassionati di moda e degli abitanti della città, pronti ad accogliere con entusiasmo questo nuovo e affascinante capitolo nella storia commerciale di Bari.