Alberobello: al via la stagione degli eventi con St. Patrick e Falò nell'Aia

St. Patrick - Trulli Edition (16-18 marzo):

Quarta tappa di Choco Italia, la Fiera del cioccolato artigianale e dolcezze d'Italia.

Birra artigianale del Birrificio Artigianale Bevessere di Alberobello.





Musica dal vivo:

Falò nell'Aia - Il gusto delle tradizioni (19 marzo):

Rievocazione della tradizione dei falò in occasione della Festa di San Giuseppe.

Musica dal vivo con i MERIDIO Popular Band che interpreteranno "Canti e Balli Popolari".

Tutte le serate sono a ingresso libero. Per maggiori informazioni, è possibile consultare i canali di comunicazione dell'Associazione Pinnacoli o seguire le pagine Facebook e Instagram.Alberobello si prepara ad accogliere la primavera con un calendario ricco di eventi e iniziative. Un'occasione per vivere la Città dei Trulli in un'atmosfera di festa e condivisione.