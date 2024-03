Russia al voto: tensione per cyberattacchi, bombe e proteste

(Frederic Legrand - COMEO/Shutterstock)





Data: 15-17 marzo 2024

Evento: Elezioni presidenziali in Russia

Tensione: Alta

Attacchi:Kiev: Seggi sul confine con la Russia e nelle zone occupate

Cyberattacchi al sistema di voto online



Repliche:





Putin: "Gli attacchi di Kiev non resteranno impuniti"



Proteste interne:





Inchiostro versato nelle urne in diverse città russe

Tentato attacco con una bottiglia incendiaria a San Pietroburgo



Le elezioni presidenziali in Russia si svolgono in un clima di tensione. Gli attacchi di Kiev e le proteste interne alimentano l'incertezza sull'esito del voto, che è scontato a favore di Putin.



La situazione è da monitorare con attenzione. L'esito delle elezioni avrà un impatto importante sul futuro della Russia e sulle sue relazioni con il resto del mondo.

Elezioni presidenziali in Russia, con urne aperte da venerdì 15 marzo e che si chiuderanno domenica 17. Clima di alta tensione, con Kiev che ha attaccato alcuni seggi sul confine con la Russia e nelle zone occupate, rivendicando anche cyberattacchi contro il sistema di voto online.Immediata la replica del presidente Putin: "Gli attacchi di Kiev contro la Russia non resteranno impuniti". Problemi anche all'interno del Paese, con proteste degli oppositori: inchiostro versato nelle urne in diverse città russe e un tentato attacco con una bottiglia incendiaria a San Pietroburgo.