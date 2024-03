Amichevoli: Ramadani gioca 83 minuti nell'Albania e Krstovic 30 minuti nel Montenegro

Krstovic ha giocato con il Montenegro 30 minuti nel secondo tempo dell’ amichevole vinta 1-0 ad Antalya in Turchia contro la Macedonia del Nord. Determinante per il successo del Montenegro è stato il gol segnato da Jovetic al 45’ del primo tempo. Ramadani e Krstovic ritorneranno oggi a Lecce e riprenderanno gli allenamenti per la gara che i salentini giocheranno lunedì 1 aprile alle 18 contro la Roma al “Via del Mare”.

Il centrocampista del Lecce Ylber Ramadani e l’ attaccante Nikola Krstovic hanno giocato ieri con le loro Nazionali. Ramadani ha disputato 83 minuti con l’ Albania nell’ amichevole persa 1-0 a Solna contro la Svezia. Per gli svedesi è stata decisiva per la vittoria la rete realizzata da Nillson al 17’ del secondo tempo. Per Ramadani è stata la seconda amichevole giocata nell’ Albania durante la sosta della Serie A, dopo quella persa venerdì 22 marzo 3-0 a Parma contro il Cile.