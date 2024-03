Meloni oggi in Libano: visita ai militari italiani e incontro col premier Najib Mikati

Sarà oggi in Libano la premier Giorgia Meloni. Il presidente del Consiglio prima farà tappa a Shama, per una visita ai militari italiani, poi in serata a Beirut, per una cena di lavoro con il primo ministro Najib Mikati. Rimane alta la tensione nel Paese dei Cedri, dopo i razzi da Hezbollah verso la Galilea e raid israeliani sul Libano. La premier Meloni ribadirà al primo ministro la necessità di evitare ogni rischio di escalation al confine.Il doppio scontro geopolitico mediorientale dominerà il nuovo faccia a faccia fra i due capi di governo. Dopo il primo bilaterale a Palazzo Chigi lo scorso 16 marzo, Meloni si è più volte confrontata con Mikati dopo gli attacchi del 7 ottobre di Hamas, seguiti dal riaccendersi dei combattimenti al confine fra Libano e Israele.Meloni sarà a Shama anche per la visita ai contingenti militari italiani impegnati nella missione Onu Unifil e in quella bilaterale Mibil. La visita saltò prima di Natale a causa dei problemi di salute della premier. Sono all'incirca un migliaio i soldati schierati lungo la Linea Blu, la virtuale demarcazione fra Libano e Israele delineata nel 2000 dalle Nazioni Unite. L'Italia punta ad allontanare da qui i gruppi di Hezbollah, facendoli arretrare di alcuni chilometri fino al fiume Litani, con la consapevolezza però che sarà impossibile se prima non tornerà la pace a Gaza.L'ultimo presidente del Consiglio a fare tappa in Libano è stato Giuseppe Conte nel 2020. Il viaggio di Conte avvenne un mese dopo la terribile esplosione nel porto di Beirut.