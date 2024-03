Amy Winehouse: il 17 maggio esce la compilation "Back to Black: Songs from the Original Motion Picture"

Universal Music/Capitol Records supportano l’uscita del film di Sam Taylor-Johnson basato sulla vita di Amy Winehouse, una delle più grandi artiste dei nostri tempi, pubblicando il 17 maggio la compilation “Back To Black: Songs from the Original Motion Picture”.

La tracklist standard è formata da 12 brani e include tre brani originali estratti dall’album di debutto di Amy, “Frank”, tre brani tratti dal capolavoro pluripremiato “Back to Black” e una traccia inedita, “Song for Amy”, interpretata da Nick Cave. Le musiche originali del film sono state composte e registrate da Nick Cave e Warren Ellis.

Nell’album sono incluse ulteriori cinque trace di artisti che sono stati d’ispirazione per Amy: The Shangri-Las, Billie Holiday, Minnie Riperton, Dinah Washington e Sarah Vaughan, di cui possiamo ascoltare le voci nei momenti chiave del film.

Amy Winehouse è considerata a pieno titolo una delle più grandi artiste della storia recente vendendo più di 30 milioni di dischi in tutto il mondo e, ad oggi, generando più di 80 milioni di stream ogni mese. Il suo capolavoro del 2006 “Back to Black” l’ha consacrata a star globale portandola a registrare un incredibile record per l’epoca: vincere 5 Grammy Awards, compreso quello per l’album dell’anno e per la canzone dell’anno (il singolo “Rehab”).

BACK TO BLACK è l’attesissimo film del regista e artista visivo Sam Taylor-Johnson, disponibile nelle sale italiane a partire dal 18 aprile 2024.

Tracciando la vita personale e professionale della Winehouse e la sua straordinaria scalata al successo, Taylor-Johnson dirige l’astro nascente Marisa Abela (Industry) nel ruolo dell’icona Amy Winehouse.

Insieme ad Abela ci sono Jack O'Connell, Eddie Marsan, Juliet Cowan e la candidata al Premio Oscar e al Golden Globe Lesley Manville.

Il film, e la musica della sua colonna sonora, si concentra sul genio straordinario di Amy Winehouse, la sua impareggiabile creatività e la sua onestà bruta che infondeva in tutto ciò che faceva. Autrice e performer davvero fenomenale, Amy era e rimane il talento di una generazione intera.

“Back To Black: Songs from the Original Motion Picture” sarà disponibile in vinile nero 140g, in vinile color pesca edizione limitata (esclusiva store Universal), in doppio vinile, CD e doppio CD. I formati doppi includeranno alcune incredibili fotografie in bianco e nero dal set del film scattate dallo stesso regista durante le riprese. I formati fisici – già preordinabili - saranno resi disponibili dal 19 maggio. La versione digitale dell’album sarà disponibile su tutte le piattaforme a partire dal 12 aprile.