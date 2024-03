Ostuni, giovedì 21 marzo la decima edizione di 'Vivi con noi la poesia' nella Chiesa del Carmine

OSTUNI (BR) - Giovedì 21 marzo, alle ore 18:30, presso la chiesa del Carmine di Ostuni, l'Associazione Culturale "Città Viva" in collaborazione con la Confraternita del Carmine, il Monte del Carmelo ed il MEIC hanno organizzato la decima edizione di "Vivi con noi la poesia", per celebrare anche quest'anno la Giornata Mondiale della Poesia. - Giovedì 21 marzo, alle ore 18:30, presso la chiesa del Carmine di Ostuni, l'Associazione Culturale "Città Viva" in collaborazione con la Confraternita del Carmine, il Monte del Carmelo ed il MEIC hanno organizzato la decima edizione di "Vivi con noi la poesia", per celebrare anche quest'anno la Giornata Mondiale della Poesia.





In occasione del primo giorno di primavera, questa giornata è stata istituita nel 1999 dall’Unesco con l’intento di valorizzare la poesia come strumento privilegiato per promuovere il dialogo interculturale tra i popoli. L’obiettivo è quello di andare oltre i confini, le lingue e le differenze, portando avanti un ideale di bellezza che diventa globale.





Dopo gli indirizzi di saluto degli organizzatori, La manifestazione sarà presentata da Gianmichele Pavone e vedrà la partecipazione di due straordinarie poetesse del nostro territorio: Rita Greco e Tonia Scatigna. La serata sarà allietata anche dai brani musicali eseguiti al sassofono da Giovanni Giannotti.





Rita Greco è nata e vive a Mesagne (Br). Ha pubblicato le raccolte di poesie "Perché ho sempre addosso un cielo" (Il Filo Edizioni, 2007) e "La gioia delle incompiute" (Ladolfi Editore, 2021). Diplomata attrice professionista presso la Scuola d’arte drammatica della Puglia Talìa, conduce laboratori di teatro-poesia per bambini. Ha portato in scena, tra gli altri, reading poetico-musicali su Tagore e Neruda. È vicepresidente dell’associazione culturale Solidea (1 Utopia). I suoi testi sono stati pubblicati su vari siti e blog, tra cui "Rai Poesia", "Versante Ripido", "Poesia del nostro tempo", "Transiti Poetici", "Poeti Oggi", "Bibbia d’Asfalto". L'ultima silloge data alle stampe è "La gioia delle incompiute" (Giuliano Landolfi, 2021).





Tonia Scatigna è nata a Martina Franca (Ta). Laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bari nel 1997, esercita la professione di Avvocato dal settembre del 2001. La sua vocazione artistica l’ha portata, però, ad interessarsi sin da giovanissima alla letteratura, al teatro e alla poesia. Dopo alcune partecipazioni a varie antologie poetiche, nell’agosto 2020 ha pubblicato con la Bertoni Editore la sua raccolta d’esordio, "Profumo di Marsiglia". Diversi i riconoscimenti ottenuti per i suoi versi: primo premio al concorso "Sinfonie Poetiche e Letterarie" negli anni 2020 e 2022; finalista, nell’agosto 2021, del "Concorso Internazionale di Poesia Dante Alighieri" dell’Accademia dei Bronzi di Catanzaro; secondo posto nell’anno 2022 e primo posto nel 2023 al Premio Letterario Internazionale "Donna".

Recentemente ha pubblicato la sua nuova raccolta "Senza rumore" (Bertoni, 2023).