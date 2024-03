Taranto, 'Missa in tempore belli' nella Chiesa Cuore Immacolato di Maria per la rassegna 'Mysterium Festival'

TARANTO - "Missa in tempore belli" di Franz Joseph Haydn, dopo il debutto di giovedì 14 (Chiesa Santa Famiglia), seconda esecuzione venerdì 15 marzo nella Chiesa Cuore Immacolato di Maria alle 20.30, è il terzo evento del Mysterium Festival, la rassegna di Fede, Arte, Storia, Tradizione e Cultura, giunta alla decima edizione (8/31 marzo). Insieme con "Missa in tempore belli", sarà eseguita la Prima assoluta di “Vexilla Regis” di Gianmarco Scalici. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti (consigliabile la prenotazione). - "Missa in tempore belli" di Franz Joseph Haydn, dopo il debutto di giovedì 14 (Chiesa Santa Famiglia), seconda esecuzione venerdì 15 marzo nella Chiesa Cuore Immacolato di Maria alle 20.30, è il terzo evento del Mysterium Festival, la rassegna di Fede, Arte, Storia, Tradizione e Cultura, giunta alla decima edizione (8/31 marzo). Insieme con "Missa in tempore belli", sarà eseguita la Prima assoluta di “Vexilla Regis” di Gianmarco Scalici. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti (consigliabile la prenotazione).





Promosso da Le Corti di Taras, il Mysterium Festival 2024 è realizzato in collaborazione con l’Arcidiocesi di Taranto, il Comune di Taranto, l’Orchestra della Magna Grecia, il L. A. Chorus e l’ARCoPU, con il patrocinio di Ministero della Cultura e Regione Puglia, e il sostegno di BCC San Marzano di San Giuseppe, Teleperformance, Varvaglione Vini, Caffè Ninfole, Programma Sviluppo, Baux Cucine e Chemipul.





"Missa in tempore belli", con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Piero Romano, il L.A. Chorus diretto dal Maestro Alessandro Fortunato, e con Carolina Lippo (soprano), Margherita Rotondi (mezzosoprano), Andrea Galli (tenore) e Davide Giangregorio (basso), è la raccolta delle sei ultime messe (delle tredici complessive) del grande compositore austriaco Franz Joseph Haydn (1732/1809).





Composta nel 1796, la "Missa in tempore belli", assume il suo primo titolo dalle circostanze belliche, mentre l’altro ("Paukenmesse") scaturisce dagli effetti strumentali ricorrenti nella composizione. La preghiera di pace, cioè l’"Agnus Dei", con cui termina anche la "Missa in tempore belli", è accompagnata infatti da trombe e tamburi, suoni divenuti familiari nell’Europa del vecchio Haydn, sconvolta prima dalla rivoluzione francese, poi dalle imprese napoleoniche. La situazione dell’Europa negli Anni 90 è riflessa anche nella successiva messa haydniana, la "Nelsonmesse" (1798): tuttavia, nonostante gli effetti particolari, che intendono richiamare immagini marziali, anche queste due messe, come le altre del gruppo, sono intonate a un sentimento profondamente religioso e devozionale.