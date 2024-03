Bagliori: Amore, tradimenti e battute sagaci con 'L'anatra all'arancia' al Teatro Radar di Monopoli

MONOPOLI - Il Teatro Radar di Monopoli si prepara ad accogliere due grandi nomi del teatro italiano, Emilio Solfrizzi e Carlotta Natoli, protagonisti della commedia "L'anatra all'arancia", in programma lunedì 25 marzo alle ore 21.Il classico feuilleton di W. D. Home e M. G. Sauvajon, portato in scena con la regia di Claudio Greg Gregori, presenta una trama ricca di suspense e colpi di scena. I personaggi, algidi ed eleganti, si muovono su una scacchiera di trabocchetti, rivelando a poco a poco le loro emozioni più profonde: timori, acredine, rivalità e gelosia. Ma al centro di tutto c'è l'amore, in una trasformazione delicata e sofisticata che ci fa sorridere e riflettere sulle meschinità dell'animo umano.La regia di Gregori è sapiente e accattivante, capace di giocare con cromatismi e movimenti per dare vita a un racconto avvincente. Le battute sagaci, solo apparentemente casuali, si intrecciano in una partita a scacchi che tiene lo spettatore incollato alla sedia."L'anatra all'arancia" è una commedia imperdibile, un vortice di emozioni e divertimento che ci porta a riflettere sull'amore e sulle sue sfaccettature. Un'occasione per vivere un'esperienza teatrale di alto livello con due interpreti d'eccezione.I biglietti per "L'anatra all'arancia" sono disponibili al botteghino del Teatro Radar (via Magenta, 71, Monopoli) e sul circuito Vivaticket.com al prezzo di 28 euro per la platea e 25 euro per la galleria. Per informazioni è possibile chiamare il botteghino al numero 335 756 47 88. Il programma completo della Stagione "Bagliori" è disponibile sul sito www.teatridibari.it.