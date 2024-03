Bari, ieri l'estremo saluto a Giovanni Caffaro

Si è svolto ieri pomeriggio, in un clima di profonda commozione, presso la Chiesa di Santa Maria Maddalena in via Giulio Petroni a Bari, il funerale di Giovanni Caffaro. Presenti per tributare l'estremo saluto all'ex portiere dell'AS Bari e allenatore nel settore giovanile, deceduto mercoledì 20 marzo all'età di 64 anni per un male incurabile, anche alcuni dei suoi ex compagni di squadra in quello che fu, ancor prima della Primavera (anch'essa allenata da Enrico Catuzzi), il "Bari dei Baresi", nell'ordine cronologico delle stagioni sportive 1980-81 e 1981-82.Fra questi Dino Bitetto, Michele Armenise, Angelo Frappampina, Giorgio De Trizio, Pino Giusto e Gigi Nicassio. Al termine della funzione religiosa l'uscita del feretro dalla chiesa è stato salutato con un lungo applauso, accompagnato dal volo in cielo di palloncini bianchi e rossi. Profondo dispiacere per la scomparsa di Giovanni Caffaro è stata espressa anche dall'ex portiere biancorosso Marcello Grassi con il quale lo stesso Caffaro si alternò nel difendere la porta del Bari nei campionati 1979-80, 1980-81.