Serie A, il calendario delle partite di aprile del Lecce

Le gare contro la Roma e il Milan saranno insidiose perché i capitolini e i rossoneri sono in corsa per qualificarsi alla Champions League, mentre gli incontri con l’ Empoli il Sassuolo e il Monza si prospetteranno molto ostici poiché i toscani gli emiliani e i lombardi sono squadre che come i giallorossi pugliesi cercheranno di raggiungere la salvezza. Il Lecce è al tredicesimo posto in classifica con 28 punti.

- Saranno abbastanza difficili le partite che il Lecce disputerà ad aprile in Serie A. I salentini giocheranno lunedì 1 aprile alle 18 contro la Roma al “Via del Mare” nella trentesima giornata. Sabato 6 sfideranno alle 15 il Milan al “Meazza”. Sabato 13 ospiteranno alle 15 l’ Empoli. Domenica 21 affronteranno alle 12,30 il Sassuolo al “Mapei Stadium”. Domenica 28 saranno impegnati alle 15 nel match interno contro il Monza.