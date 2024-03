Brindisi, dal 18 al 22 marzo al Morvillo-Falcone la seconda edizione della 'Settimana della Scienza'

BRINDISI - Proseguono le interessanti iniziative nella città di Brindisi: si svolgerà al Morvillo-Falcone dal 18 al 22 marzo la seconda edizione della "Settimana della Scienza". Questa manifestazione coinvolgerà gli alunni delle classi terze, quarte e quinte. - Proseguono le interessanti iniziative nella città di Brindisi: si svolgerà al Morvillo-Falcone dal 18 al 22 marzo la seconda edizione della "Settimana della Scienza". Questa manifestazione coinvolgerà gli alunni delle classi terze, quarte e quinte.





Per quel che riguarda le finalità, sono quelle di diffondere una solida e critica cultura tecnico-scientifica, creare occasioni di arricchimento culturale per gli studenti e stimolare in essi la capacità di riflettere e orientare le scelte future verso un preciso indirizzo di studio e di lavoro, e comprendere come la scienza faccia parte della vita di tutti i giorni. Per questo motivo verranno presentate le offerte formative delle università, con i loro percorsi triennali e quinquennali, le figure professionali di settore e gli ITS. Ogni giorno della settimana sarà dedicato a uno degli indirizzi dell’istituto.





Lunedì 18 marzo, sarà dedicato all’indirizzo Moda e vedrà la partecipazione della Prof.ssa Emanuela Ingusci, delegata Orientamento Unisalento, della Dott.ssa Antonella Vincenti, Vicepresidente della Provincia di Brindisi, dell’Avv. Ernestina Sicilia, Assessore all’Istruzione Comune di Brindisi, dell’ On. Nicola Ciracì, Pres. dell’Accademia di Belle Arti di Lecce, della Prof.ssa Rossana Lerede, Accademia di Belle Arti di Lecce, del Dott. Giuseppe Nigro, Presidente ITS MI.TI MODA e della Sig.ra Giulia Petronella, WOO di Mesagne.





Mercoledì 20 marzo, toccherà all’indirizzo Sanità Assistenza Sociale e interverranno la Prof.ssa Luisa Siculella, Facoltà di Medicina Unisalento, il Prof. Francesco De Nuccio, Scienze Infermieristiche Unisalento, la Prof.ssa Anna Maria Rizzo, Scienze Umane e Sociali Unisalento, la Dott.ssa Milena Rizzo, Biotech For Life e il Dott. Mario Criscuolo, Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri.





Giovedì 21 marzo, per l’indirizzo Odontotecnico, parteciperanno il Dott. Antonio Caliolo, Medico Dentista, la Prof.ssa Teresa Mastrangelo, il Prof. Walter Bonavita e il Prof. Giuseppe Melfi, docenti presso l’Istituto Morvillo Falcone.





Venerdì 22 marzo sarà la volta dell’indirizzo Ottico con la partecipazione del Prof. Edoardo Francesci, Università Firenze, del Prof. Maurizio Martino, Ottica e Optometria Unisalento, del Dott. Gianfranco Greco, Medico Oculista e del Sig. Renzo Minno, Professionista Ottico.