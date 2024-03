Ostuni, il 25 agosto al Foro Boario il concerto dei Blue

OSTUNI (BR) - Il loro incredibile immaginario pop, costruito nei primi anni Duemila, non è mai stato scalfito. Anzi, l’annuncio dei festeggiamenti del ventennale della loro formazione, tre anni fa, ha dato nuova linfa a uno dei progetti musicali più sorprendenti del nuovo millennio. Adesso i Blue, formati da Antony Costa, Duncan James, Lee Ryan e Simon Webbe tornano sul palco anche in Italia, e per la prima volta in Puglia: domenica 25 agosto 2024, alle ore 21, la band britannica sarà in concerto al Foro Boario di Ostuni, in una data già attesissima, organizzata da Aurora Eventi (prodotta da A1 Concerti), all’interno della prima edizione dello IOD Festival, kermesse ideata per ospitare artisti di fama nazionale e internazionale nei luoghi più iconici ed esclusivi della Puglia. I biglietti sono disponibili su ticketone.it e in tutti i punti vendita del circuito TicketOne. Infotel: 3283519402. - Il loro incredibile immaginario pop, costruito nei primi anni Duemila, non è mai stato scalfito. Anzi, l’annuncio dei festeggiamenti del ventennale della loro formazione, tre anni fa, ha dato nuova linfa a uno dei progetti musicali più sorprendenti del nuovo millennio. Adesso i Blue, formati da Antony Costa, Duncan James, Lee Ryan e Simon Webbe tornano sul palco anche in Italia, e per la prima volta in Puglia: domenica 25 agosto 2024, alle ore 21, la band britannica sarà in concerto al Foro Boario di Ostuni, in una data già attesissima, organizzata da Aurora Eventi (prodotta da A1 Concerti), all’interno della prima edizione dello IOD Festival, kermesse ideata per ospitare artisti di fama nazionale e internazionale nei luoghi più iconici ed esclusivi della Puglia. I biglietti sono disponibili su ticketone.it e in tutti i punti vendita del circuito TicketOne. Infotel: 3283519402.





I Blue sono una delle band britanniche di maggior successo degli ultimi due decenni: formatisi a Londra nel Duemila, i quattro cantanti e performer hanno venduto 15 milioni di dischi, piazzato numerosi singoli al primo posto della classifica del Regno Unito, collaborato con alcune delle più grandi star del mondo (tra cui Elton John e Stevie Wonder), e vinto numerosi premi, tra cui due prestigiosi Brit Awards per "Best British Breakthrough Act" e "Best British Pop Act".





"Siamo molto felici di portare per la prima volta in Puglia una band così importante – spiega Livio Iaia, fondatore e direttore artistico di Aurora Eventi -, è un altro tassello prezioso che si aggiunge alla nostra ricca e articolata programmazione che guarda anche ad artisti di rango internazionale e all’organizzazione di eventi sempre più grandi e prestigiosi". Quella dei Blue è una parabola dal successo dirompente, giunto subito dopo la loro formazione. In brevissimo tempo è diventata la boyband inglese che ha fatto sognare milioni di adolescenti del Duemila, con successi come "One Love", "All rise" e "U Make Me Wanna". Nel 2003 il loro brano "Breathe Easy" è prima inciso nella versione italiana da Tiziano Ferro («A chi mi dice») e poi dagli stessi Blue sempre in italiano facendo impazzire le fan del Belpaese. I Blue saranno in Italia già il 14 e 15 aprile 2024 in due concerti al Fabrique di Milano, che hanno fatto registrare il sold out in pochi minuti. Quella di Ostuni del 25 agosto sarà la seconda tappa del loro "Italian Summer Tour 2024", dopo quella di Catania del 18 luglio.