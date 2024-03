Brindisi, domenica 3 marzo al Teatro Impero lo spettacolo 'Zanna Bianca' di Luigi D'Elia e Francesco Niccolini per la rassegna 'Tutte le storie del mondo'

Spettacolo Zanna Bianca (foto Eliana Manca)

BRINDISI - Al Teatro Impero di Brindisi prosegue "Tutte le storie del mondo", seconda edizione della rassegna domenicale di teatro per famiglie ideata e organizzata da Factory Compagnia Transadriatica, Meridiani Perduti e INTI Tales, all'interno della rete Teatri del Nord Salento, promossa con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Puglia e Comune di Brindisi. Domenica 3 marzo (ore 17:30 - ingresso 6 euro), in collaborazione con Gli amici di Snoopy, l'attore Luigi D'Elia torna nella sua città con "Zanna Bianca - Della natura selvaggia". Scritto da Francesco Niccolini, il monologo (dagli 8 anni) è liberamente ispirato ai romanzi e alla vita avventurosa di Jack London. - Al Teatro Impero di Brindisi prosegue "Tutte le storie del mondo", seconda edizione della rassegna domenicale di teatro per famiglie ideata e organizzata da Factory Compagnia Transadriatica, Meridiani Perduti e INTI Tales, all'interno della rete Teatri del Nord Salento, promossa con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Puglia e Comune di Brindisi. Domenica 3 marzo (ore 17:30 - ingresso 6 euro), in collaborazione con Gli amici di Snoopy, l'attore Luigi D'Elia torna nella sua città con "Zanna Bianca - Della natura selvaggia". Scritto da Francesco Niccolini, il monologo (dagli 8 anni) è liberamente ispirato ai romanzi e alla vita avventurosa di Jack London.





Nel grande Nord, al centro di un silenzio bianco e sconfinato, una lupa con chiazze di pelo color rosso cannella sul capo e una lunga striscia bianca sul petto, ha trovato la tana migliore dove far nascere i suoi cuccioli. Tra questi un batuffolo di pelo che presto diventerà il lupo più famoso di tutti i tempi: Zanna Bianca. D'Elia e Niccolini tornano nel luogo che amano di più, la grande foresta. Ma se cinque anni fa l'avevano raccontata con gli occhi di un bambino meravigliato e di un nonno esperto e silenzioso, questa volta rinunciano agli esseri umani e alle loro parole, per incontrare chi della foresta fa parte come le sue ombre, il muschio, l’ossigeno: i lupi. Questo è uno spettacolo che ha gli occhi di un lupo, da quando cucciolo per la prima volta scopre il mondo fuori dalla tana a quando fa esperienza della vita, della morte, della notte, dell’uomo, fino all'incontro più strano e misterioso: un ululato sconosciuto, nella notte. E da lì non si torna più indietro. Un racconto che morde, a volte corre veloce sulla neve, altre volte si raccoglie intorno al fuoco. Un omaggio selvaggio e passionale che arriva dopo dieci anni di racconto della natura, a Jack London, ai lupi, al Grande Nord e all’antica e ancestrale infanzia del mondo.





La rassegna proseguirà poi con altri due appuntamenti sempre al Teatro Impero (ore 17:30 - ingresso 6 euro). Domenica 24 marzo il Crest proporrà "Biancaneve, la vera storia" di Michelangelo Campanale (dai 5 anni). Domenica 7 aprile la rassegna si concluderà con "Paloma. Ballata controtempo", spettacolo tout public (dai 5 anni) di e con Michela Marrazzi con musiche di Rocco Nigro, drammaturgia e regia di Tonio De Nitto.





"Tutte le storie del mondo" coltiva il sogno che Brindisi, porta d'Oriente, città del sole e dell'Imperatore Federico, terra da sempre di approdi e scambi con l'Est, possa vantarsi con orgoglio di essere un "porto delle storie". Sviluppo, piani strategici, progetti integrati devono essere affiancati da poesia, vento, narrazione perché nulla è più rivoluzionario di una buona storia. La rassegna intreccia dunque storie, alcune vicinissime, altre molto lontane, che nella città adriatica vogliono portare lo stupore, l'incanto, la sospensione magica del racconto, tra terra e mare, tra sogno della notte e luce del giorno. Come la conformazione del suo porto: un po' sole che nasce dal mare, un po' cervo che viene da chissà quali foreste.





Ingresso adulti e bambini 6 euro

Info e prenotazioni 3494490606 o 3387733796