Ceglie Messapica, mercoledì 6 marzo convegno sulla ristrutturazione edilizia e pianificazione urbanistica

- Proseguono le interessanti iniziative a Ceglie Messapica: mercoledì 6 marzo 2024, alle ore 17.00, presso l'auditorium comunale in Via Istria, si terrà un convegno di grande rilevanza sul tema della ristrutturazione edilizia e della pianificazione urbanistica. L'evento è organizzato da Tommaso Gioia, Consigliere per la sanità del Presidente, che si impegna a promuovere iniziative significative per la comunità.